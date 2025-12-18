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На ножках

Центр современной культуры «Смена»
улица Бурхана Шахиди, 7

Начало:

Завершение:

350₽
Возраст 12+
Выставки

Про событие

Выставка «На ножках» — первая серия масштабного художественного исследования переходного состояния, традиционно ассоциирующегося в мифологическом каноне с обиталищем Бабы-яги. Избушка на курьих ножках как портал в иной мир стала отправной точкой для художественных медитаций на темы тревоги, беспокойства, ежедневного соприкосновения с потусторонним. Автор идеи выставки, художница Александра Паперно, поясняет: «Толчком к зарождению этого проекта послужили два обстоятельства: опыт жизни в кривом деревянном доме середины XIX века в центре старого русского города Коломна во время пандемии коронавируса и культурный опыт неожиданного стремительно возросшего интереса в художественной и кураторской среде к образам домодерного, архаического измерения жизни».

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