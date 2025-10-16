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Музыка киношедевров в сиянии тысячи свечей

Дворец культуры химиков, проспект Ямашева, 1

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Завершение:

от 1990₽ до 3990₽
Возраст 6+
Кино
Концерты
Необычное

Про событие

Живое исполнение любимых саундтреков из кинофильмов в сиянии тысячи свечей: «Игра престолов»6 «Звёздные воины», «Гарри Поттер», «Жизнь прекрасна», «Индиана Джонс», «Один дома», «Хатико», «Матрица», «Завтрак у Тиффани», «Пираты Карибского моря» и др. Каждый номер — это целая история, которая пройдёт среди огня свечей и звуков струн.

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