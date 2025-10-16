Живое исполнение любимых саундтреков из кинофильмов в сиянии тысячи свечей: «Игра престолов»6 «Звёздные воины», «Гарри Поттер», «Жизнь прекрасна», «Индиана Джонс», «Один дома», «Хатико», «Матрица», «Завтрак у Тиффани», «Пираты Карибского моря» и др. Каждый номер — это целая история, которая пройдёт среди огня свечей и звуков струн.