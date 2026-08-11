Театрализованная вечеринка, где помимо электронной музыки звучат живые инструменты и вокал, а также каждый час в зале раскрывается перформанс, который расскажет одну глубокую историю… и в этот раз она пощекочет твои нервы. Что тебя ещё ждёт: — в течение вечера гостей будут награждать призами за самые интересные костюмы — в какой-то момент ты сможешь спуститься в таинственную комнату в сопровождении проводника — в одном из залов будет работать маркет, где ты сможешь приобрести аксессуары и дополнить образ — у входа в основной зал встретишь художника-гримёра, который поможет тебе создать уникальный грим — сможешь сделать качественные фотографии, обратившись к фотографу — помимо диджеев, в программе будут звучать живые (классические и этнические) инструменты и вокал Также будет конкурс костюмов. Для участия важно создать тематический костюм. Дресс-код: чёрный / красный / белый