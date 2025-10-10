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Мозаичное панно

ДК Химиков, проспект Ямашева, 1

Начало:

Завершение:

2000₽
Возраст 12+
Выставки
Мастер-классы

Про событие

Мастер-класс посвящён искусству мозаики и вдохновлён знаменитым панно «Посадим сады», украшающим фасад ДК Химиков. Участники создадут собственную композицию из стеклянной плитки на деревянной основе. Используемые материалы — разрозненные кусочки — соединяются, чтобы стать частью нового единого образа. Получившееся панно можно забрать с собой — в качестве декоративного элемента для дома или памятного подарка. Ведущий — междисциплинарный художник Тимур Микулишна.

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