Встречай весну концертом в честь международного женского дня от Kazan Metal Unity. Выступают: — DOOMSWAGGER (groove metal) Лютейшие металлисты из Нижнекамска, в творчестве которых переплетается heavy metal, stoner rock, southern rock, grunge, groove metal, blues rock и другие стили тяжёлой музыки. — ACID VENOM (progressive metal) Группа, играющая смесь прогрессивного и альтернативного метала, которую оценят любители качественной и тяжёлой музыки с глубокой лирикой и мощным вокалом. — GRATTAGE (alternative) Уже давно полюбившаяся казанским слушателям альтернативная команда, мастерски играющая как кавера, так и свой материал. — BLACKREEDS (melodic death) Молодой, но дико расколбасный и качёвый коллектив, играющий мелодик дэт/металкор, и уже успевший выпустить свой полноформатный альбом. — RED SUM (metal) Первый казанский металлический girls band дебютируют на сцене Kazan Metal Unity. Двери: 18:00 Второй этаж: 19:00 Первая группа: 19:30