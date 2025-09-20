Творческое занятие по созданию медовых арома-свечей и скрутки из полыни. В уютной, камерной атмосфере ты своими руками создашь не только набор аромасвечей, но и прекрасно проведёшь время в компании творческих людей и зарядишься вдохновением на долгое время.