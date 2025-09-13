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Медовые свечи с травами

ES Gallery Studios
улица Островского, 98

Начало:

Завершение:

1500₽
Возраст 16+
Мастер-классы

Про событие

Творческое занятие по созданию медовых арома-свечей и скрутки из полыни. В уютной, камерной атмосфере ты своими руками создашь не только набор аромасвечей, но и прекрасно проведёшь время в компании творческих людей и зарядишься вдохновением на долгое время.

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