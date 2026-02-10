Легенды казанской рок-сцены встречаются на одной сцене. Большая открытая площадка, профессиональный концертный звук, летняя атмосфера и три группы, которые давно стали частью музыкальной истории Казани. Расписание: 19:00 — Хабибасс 20:15 — Familia 21:05 — Дом кукол Место действия — летний двор бара Соль.