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Концерты
Про событие
Легенды казанской рок-сцены встречаются на одной сцене. Большая открытая площадка, профессиональный концертный звук, летняя атмосфера и три группы, которые давно стали частью музыкальной истории Казани. Расписание: 19:00 — Хабибасс 20:15 — Familia 21:05 — Дом кукол Место действия — летний двор бара Соль.
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