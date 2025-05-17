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Маяк

Студия «Волга-Волга», улица Четаева, 28

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от 1500₽ до 2500₽
Возраст 12+
Концерты

Про событие

Незабываемые эмоции и атмосфера общения с зрителями. Живой звук, рок и спасение музыкой. Долгожданный концерт-презентация нового альбома талантливой исполнительницы маяк под названием «Музыка спасла». Мероприятие станет ярким музыкальным событием весны и обещает привлечь внимание как преданных поклонников, так и новых слушателей. Альбом «Музыка спасла» стал результатом глубоких личных переживаний и творческих исканий маяк. В нём собраны песни, которые отражают её путь, борьбу и надежду, а также силу музыки, способную исцелять и вдохновлять. Каждая композиция наполнена искренними текстами и мощной энергетикой, что делает этот альбом особенно близким и актуальным для многих. На концерте впервые прозвучат новые песни, а также ты сможешь насладиться любимыми хитами. «Я невероятно счастлива представить свой новый альбом, — делится Маяк. — Этот проект стал для меня настоящим спасением в трудные времена, и я надеюсь, что он сможет вдохновить и поддержать других. Музыка действительно обладает силой, она способна менять жизни, и я хочу поделиться этой магией со всеми вами».

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