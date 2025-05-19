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Мастерские клоуна

Дом актёра, улица Щапова, 37

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Бесплатно
Возраст 16+
Кино
Мастер-классы

Про событие

Программа включает четыре встречи с мастерами из разных направлений клоунского искусства и кинокритиком Адилей Хайбуллиной. Организатор — клоун, режиссер и мультижанровый артист Руслан Риманас. Все события — бесплатные, вот их расписание: 19 мая, 11:00–16:00 — мастер-класс по цирковой клоунаде от артиста цирка, участника трио «Без носков» и «Клаунхауса» Артем Бабинов. Событие пройдет в Доме актёра на Щапова, 37; 27 мая, 10:00–16:00 — мастер-класс по театральной клоунаде от актрисы, режиссера, драматурга, преподавательницы клоунады в СПбГАТИ Ольги Елисеевой. Встреча пройдет в Доме актера; 28 мая, 12:00–16:00 — выступление Екатерины Гурьевой, известной как больничная клоунесса Фрося. Она расскажет об образе клоуна в детских больницах. Место — Дом актёра; 2 июня, 19:00 — лекция «Образ клоуна в кино» от кинокритика Адили Хайбуллиной.

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