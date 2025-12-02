Создай свой уникальный талисман своими руками! На этом мастер-классе ты погрузишься в атмосферу ручного творчества и изготовишь эксклюзивный браслет, который будет не только стильным аксессуаром, но и твоим личным оберегом. Что тебя ждет: Выбор и работа с природными материалами: Ты сможешь подобрать бусины из натуральных камней (агат, горный хрусталь, яшма) или из благородного дерева, каждый со своей энергетикой. Магия металла: Самая увлекательная часть — ты самостоятельно отольешь из олова центральную подвеску с одной из скандинавских рун. Тебе расскажут о значении каждой из них (сила, защита, удача, любовь), чтобы ты выбрал ту, которая откликается тебе. Сборка и гармония: Под чутким руководством мастера ты соберешь все элементы в гармоничный браслет, используя качественную фурнитуру. Все материалы включены в стоимость. Никакого опыта не нужно!