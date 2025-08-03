Возраст 16+
Мастер-классы
Про событие
Фотопрогулка в ЛЕСу. Вместе с профессиональным фотографом ты прогуляешься по лесу, научишся создавать кадры пейзажей и работать с естественным светом, узнаешь об основах композиции и разберешься с разными настройками смартфона. Начало в 16:00. Встреча у сцены. Для участия нужна регистрация.
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