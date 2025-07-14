Увлекательное кулинарное мероприятие, посвященное приготовлению традиционного татарского блюда. Участники узнают историю происхождения блюда, познакомятся с особенностями его приготовления и смогут самостоятельно создать собственный вариант очпочмака. Пока пирожки выпекаются, можно окунуться в мир татарского народа на экскурсии по дому купца Муллина, в завершении ты примеришь на себя образ богатого татарина XIX века. Финалом мастер-класса станет дегустация готовых блюд, татарских сладостей и травяного чая. Экскурсии проводятся по предварительной записи по удобному для тебя времени. Запись по телефону: +79872888655