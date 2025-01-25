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  1. Казань
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Мастер-класс по мозаике из стекла

улица Горького, 27

Начало:

Завершение:

3500₽
Возраст 16+
Выставки
Мастер-классы

Про событие

Ты сможешь создать мозаику по своему эскизу с качественными материалами под руководством мастера Алсу Шагвалиевой. Все, кто был на мастер-классах ранее, отмечали, что техника мозаики — это медитация. Да, это действительно так! Даже если не соблюдать строгих правил мозаичного искусства, можно создать авторское панно для себя и для своих близких. P.S. Все материалы предоставляются.

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