Приходи погрузиться в увлекательный мир старинного ремесла. Это возможность узнать, как создавались книги в эпоху первопечатников, попробовать себя в роли наборщика и печатника, а также собственными руками изготовить открытку. Мероприятие будет интересно всем интересующимся историей письменности и типографского дела. Количество мест ограничено.