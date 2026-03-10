Мастер-класс по книгопечатанию
улица Пушкина, 86
Начало:
Завершение:
500₽
Возраст 6+
Про событие
Приходи погрузиться в увлекательный мир старинного ремесла. Это возможность узнать, как создавались книги в эпоху первопечатников, попробовать себя в роли наборщика и печатника, а также собственными руками изготовить открытку. Мероприятие будет интересно всем интересующимся историей письменности и типографского дела. Количество мест ограничено.
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