ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Казань
  2. События

Мастер-класс по изготовлению ювелирных украшений из олова

улица Туфана Миннуллина, 14/56

Начало:

Завершение:

900₽
Возраст 6+
Мастер-классы

Про событие

Преврати свидание или встречу с друзьями в незабываемое приключение. На мастер-классе ты окунёшься в атмосферу Средневековья и своими руками создашь уникальные ювелирные украшения с особым смыслом. Как это проходит: Мастер погрузит тебя в историю старинных украшений и проведёт краткий инструктаж. Ты выберешь понравившуюся модель, наденешь фартуки и рукавицы — и вот ты уже настоящий литейщик. Ты зальёшь расплавленный металл в формы, а затем вместе будешь охлаждать и обрабатывать свои творения. Этот процесс — прекрасная возможность для совместного творчества, живого общения и создания общих воспоминаний. Мы гарантируем индивидуальный подход и море положительных эмоций.

Контакты

Телефон

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Тур по барам Казани
Тур по барам Казани
до

от 1899₽

Экстатический танец
Экстатический танец

3000₽

Украденное искусство: как похищали, подделывали уничтожали великие шедевры
Украденное искусство: как похищали, подделывали уничтожали великие шедевры

400₽

Главные развилки эволюции
Главные развилки эволюции

от 2000₽

Как не воспитать серийного убийцу
Как не воспитать серийного убийцу

от 2000₽

по подписке
Очень! Осень
Очень! Осень

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста