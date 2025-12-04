Преврати свидание или встречу с друзьями в незабываемое приключение. На мастер-классе ты окунёшься в атмосферу Средневековья и своими руками создашь уникальные ювелирные украшения с особым смыслом. Как это проходит: Мастер погрузит тебя в историю старинных украшений и проведёт краткий инструктаж. Ты выберешь понравившуюся модель, наденешь фартуки и рукавицы — и вот ты уже настоящий литейщик. Ты зальёшь расплавленный металл в формы, а затем вместе будешь охлаждать и обрабатывать свои творения. Этот процесс — прекрасная возможность для совместного творчества, живого общения и создания общих воспоминаний. Мы гарантируем индивидуальный подход и море положительных эмоций.