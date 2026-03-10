Возраст 18+
Еда
Про событие
Вечер для тех, кто любит книги, атмосферу и вино. Ты сможешь прожить роман «Мастер и Маргарита» через вкусы и разговоры. — дегустация вин с сомелье — гастрономические пары к каждому бокалу — обсуждение ключевых сцен и персонажей романа — уютная камерная атмосфера Каждый бокал — как новая глава.
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