Вечер для тех, кто любит книги, атмосферу и вино. Ты сможешь прожить роман «Мастер и Маргарита» через вкусы и разговоры. — дегустация вин с сомелье — гастрономические пары к каждому бокалу — обсуждение ключевых сцен и персонажей романа — уютная камерная атмосфера Каждый бокал — как новая глава.