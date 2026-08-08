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Макан или Лакан? Философия и рэп

Творческая лаборатория «Угол»
улица Парижской Коммуны, 25/39

Начало:

Завершение:

1500₽
Возраст 16+
Необычное
Мастер-классы

Про событие

Мастер-класс по темпоритму, речи и музыкальности текста от Регины Рокитянской. Как звучит мысль? Можно ли читать философию как рэп? И почему хороший темпоритм работает сильнее любого смысла? На этом мастер-классе будешь исследовать темп, ритм и речь через неожиданные практики. Будешь работать с голосом, скоростью, паузами, акцентами и музыкальностью текста. Попробуешь превратить философские тексты в рэп, искать бит внутри сложных мыслей и учиться удерживать внимание слушателя через ритмическую организацию речи. В программе мастер-класса: — упражнения на темп и ритм — работа с речевым дыханием и паузой — чтение философских текстов как рэп-партий — исследование музыкальности речи Регина Рокитянская — аудиохудожница, преподаватель по музыкальному развитию и светской медитации.

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