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Последний мультимедийный концерт музыки из фильмов о Гарри Поттере в исполнении камерного оркестра под руководством Дмитрия Чиркова. Выступление музыкантов будет сопровождаться мультимедийной инсталляцией с самыми известными сюжетами из всех частей фильмов о Гарри Поттере. Музыкальная часть программы представлена удивительными композициями, написанными талантливым композитором Джоном Уильямсом и другими авторами, которые создали потрясающую атмосферу в фильмах.
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