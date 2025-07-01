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Магия вне Хогвартса

улица Пушкина, 17

Начало:

Завершение:

1700₽
Возраст 12+
Стендап
Кино
Выставки
Концерты
Необычное

Про событие

Последний мультимедийный концерт музыки из фильмов о Гарри Поттере в исполнении камерного оркестра под руководством Дмитрия Чиркова. Выступление музыкантов будет сопровождаться мультимедийной инсталляцией с самыми известными сюжетами из всех частей фильмов о Гарри Поттере. Музыкальная часть программы представлена удивительными композициями, написанными талантливым композитором Джоном Уильямсом и другими авторами, которые создали потрясающую атмосферу в фильмах.

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