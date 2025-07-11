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Magic Man

BAZZAR
ул. Профсоюзная, 26

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Завершение:

от 400₽ до 1000₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

Тот самый реальный персонаж из сериала «Жизнь по вызову», легендарный гость подкаста Эльдара Джарахова и шоу «Пацаны» на КЛИККЛАКЕ прилетит в Казань со специальным перфоманс-сетом. Творчество Magic Man многогранно: пост-панк мотивы, хип-хоп и лирические песни. + СПЕЦИАЛЬНЫЙ ГОСТЬ — топовый рэпер, музыкант, чьё имя спрятано в афише. Что в программе? летний бар, vip-зона для твоих классных фотографий, специальные коктейли от партнеров Gorilla Energy, команда CUSTOM + легендарные диджеи из Уфы. FC/DC

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