Концерт Людовико Эйнауди — одного из самых популярных композиторов современности. Его музыка покорила сердца миллионов людей по всему миру. В этот вечер сцена преобразится в волшебное пространство, наполненное нежностью и романтикой благодаря великолепному исполнению музыкантов и множеству свечей. Гости смогут насладиться композициями, знакомыми по таким фильмам, как «1+1», «Долгая дорога на юг» и «Номадленд».