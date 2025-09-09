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Людовико Эйнауди: cаундтреки в сиянии тысячи свечей

Дворец культуры химиков, проспект Ленина, 62

Начало:

Завершение:

от 1200₽ до 3500₽
Возраст 6+
Концерты

Про событие

Концерт Людовико Эйнауди — одного из самых популярных композиторов современности. Его музыка покорила сердца миллионов людей по всему миру. В этот вечер сцена преобразится в волшебное пространство, наполненное нежностью и романтикой благодаря великолепному исполнению музыкантов и множеству свечей. Гости смогут насладиться композициями, знакомыми по таким фильмам, как «1+1», «Долгая дорога на юг» и «Номадленд».

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