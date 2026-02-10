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Людмил Огурченко

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Кремлёвская улица, 21

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от 1900₽ до 4000₽
Возраст 16+
Концерты

Про событие

Презентация нового альбома группы! :) Людмил Огурченко — это сайд-проект Евгения Кубынина «Зимавсегда», не похожий на прошлый романтический репертуар артиста. Это микс опыта и таланта универсала, который цепляет своей ироничностью и танцевальным вайбом. Тебя ждёт шоу, в котором будет много свежей музыки, танцев и кайфа. Уникальный и оригинальный звук «Людмил Огурченко» попадёт точно в цель и заставит двигаться в такт сатирического инди-попа. Воробушки, приходите громко подпевать, заряжаться позитивом и отвлекаться от серых будней.

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