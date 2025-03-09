Лоси. Вампиры. Ниндзя
улица Баумана, 44/8
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Завершение:
от 800₽ до 1000₽
Возраст 18+
Стендап
Про событие
Сольный концерт стендап-комика Мити Сорокина. На сцене будет представление, которое можно охарактеризовать как «стендап от образа». Это не похоже на те выступления, которые ты привык видеть от русскоязычных комиков. Вживаясь в роль, Митя импровизирует и общается со зрительным залом, от этого каждое его выступление становится уникальным.
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