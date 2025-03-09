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Лоси. Вампиры. Ниндзя

StandUp Club Kazan
улица Баумана, 44/8

Начало:

Завершение:

от 800₽ до 1000₽
Возраст 18+
Стендап

Про событие

Сольный концерт стендап-комика Мити Сорокина. На сцене будет представление, которое можно охарактеризовать как «стендап от образа». Это не похоже на те выступления, которые ты привык видеть от русскоязычных комиков. Вживаясь в роль, Митя импровизирует и общается со зрительным залом, от этого каждое его выступление становится уникальным.

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