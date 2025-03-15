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  1. Казань
  2. События

Лошади, глинтвейн и лесная сказка

Место сбора сообщат организаторы

Начало:

Завершение:

3500₽
Возраст 16+
Еда

Про событие

Промчись на лошадках сквозь пушистый лес — снег будет хрустеть, а душа петь от красоты! Погладь этих добрых гигантов, угости их вкусняшками и прокатись верхом до заповедного озера. Там тебя ждет горячий глинтвейн, свежий воздух и уют, которого так не хватает в городе. А бонусом — классная компания новых друзей! В цену билеты включены: трансфер на легковых авто, конная прогулка и вкусняшки для лошадок, перекус, глинтвейн и имбирные пряники. Бронь и точка сбора в телеграме организаторов: https://t.me/otdelzaboty_bz

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