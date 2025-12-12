По-настоящему внушительный музыкальный состав из гостей и резидентов, чьи имена уже известны далеко за пределами российской электронной сцены. Главные хедлайнеры события — участник Private Persons и СТВОЛ — RLGN, а также мультижанровый артист Trust True, который впервые выступит в Казани. line-up: RLGN / TRUST TRUE / FOBOS HAILEY / UNDERGROOVER / PROMISE.DIMA / PAYKMSH 18+ FC/DC