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Lom

Werk
улица Габдуллы Тукая, 115к6

Начало:

Завершение:

1100₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

По-настоящему внушительный музыкальный состав из гостей и резидентов, чьи имена уже известны далеко за пределами российской электронной сцены. Главные хедлайнеры события — участник Private Persons и СТВОЛ — RLGN, а также мультижанровый артист Trust True, который впервые выступит в Казани. line-up: RLGN / TRUST TRUE / FOBOS HAILEY / UNDERGROOVER / PROMISE.DIMA / PAYKMSH 18+ FC/DC

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