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Личность в контекстах социального: лекция-беседа

Творческая лаборатория «Угол»
улица Парижской Коммуны, 25/39

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Бесплатно
Возраст 18+

Про событие

Личность – категория вечная или историческая? Категориальный ряд личности: человек-индивид-личность-индивидуальность. Современно ли быть личностью? Личность и идентичность. Личность в ансамбле общественных отношений – субъект или объект? Кто ты сегодня? Личность? Актор? Агент? Лектор: Татьяна Михайловна Шатунова, профессор кафедры социальной философии Института социально-философских наук и массовых коммуникаций Казанского (Приволжского) федерального университета.

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