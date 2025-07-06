Личность в контекстах социального: лекция-беседа
улица Парижской Коммуны, 25/39
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Возраст 18+
Про событие
Личность – категория вечная или историческая? Категориальный ряд личности: человек-индивид-личность-индивидуальность. Современно ли быть личностью? Личность и идентичность. Личность в ансамбле общественных отношений – субъект или объект? Кто ты сегодня? Личность? Актор? Агент? Лектор: Татьяна Михайловна Шатунова, профессор кафедры социальной философии Института социально-философских наук и массовых коммуникаций Казанского (Приволжского) федерального университета.
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