На показах поговорят о том, почему с индустрией в России не всё так плохо, как принято думать. Расписание показов: 12 апреля в 18:00 — «Лето» (реж. Кирилл Серебренников) Спикер: основательница киноклуба «Место», журналист и кинокритик Мария Наумова 19 апреля в 18:00 — «Казнь» (реж. Ладо Кватания) Спикеры: команда подкаста «Кино, что доктор прописал» — Анастасия Ивашкевич, Теймур Ибрагимов и Алина Калимуллина 26 апреля в 18:00 — «Звезда» (реж. Анна Меликян) Спикер: социальный психолог и кандидат психологических наук Инна Городецкая.