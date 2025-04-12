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«Лето», «Казнь» и «Звезда»: цикл показов российского авторского кино

ДК Химиков, проспект Ямашева, 1

Начало:

Завершение:

от 800₽ до 1900₽
Возраст 18+
Кино

Про событие

На показах поговорят о том, почему с индустрией в России не всё так плохо, как принято думать. Расписание показов: 12 апреля в 18:00 — «Лето» (реж. Кирилл Серебренников) Спикер: основательница киноклуба «Место», журналист и кинокритик Мария Наумова 19 апреля в 18:00 — «Казнь» (реж. Ладо Кватания) Спикеры: команда подкаста «Кино, что доктор прописал» — Анастасия Ивашкевич, Теймур Ибрагимов и Алина Калимуллина 26 апреля в 18:00 — «Звезда» (реж. Анна Меликян) Спикер: социальный психолог и кандидат психологических наук Инна Городецкая.

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