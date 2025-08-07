ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Казань
  2. События

Лепка из глины в технике Нерикоми

улица Лукина, 50

Начало:

Завершение:

3000₽
Возраст 18+
Мастер-классы

Про событие

Нерикоми — это название японской техники по работе с цветными глинами с помощью ручной лепки. Перед началом работы глины смешивают друг с другом или создают специальный принт при помощи разноцветных глин.  В конце занятия у тебя может получиться аутентичная тарелка или чашка с абстрактным принтом из разных глин.

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Тур по барам Казани
Тур по барам Казани
до

от 1899₽

Экстатический танец
Экстатический танец

3000₽

Украденное искусство: как похищали, подделывали уничтожали великие шедевры
Украденное искусство: как похищали, подделывали уничтожали великие шедевры

400₽

Главные развилки эволюции
Главные развилки эволюции

от 2000₽

Как не воспитать серийного убийцу
Как не воспитать серийного убийцу

от 2000₽

по подписке
Очень! Осень
Очень! Осень

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста