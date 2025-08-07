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Нерикоми — это название японской техники по работе с цветными глинами с помощью ручной лепки. Перед началом работы глины смешивают друг с другом или создают специальный принт при помощи разноцветных глин. В конце занятия у тебя может получиться аутентичная тарелка или чашка с абстрактным принтом из разных глин.
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