Нерикоми — это название японской техники по работе с цветными глинами с помощью ручной лепки. Перед началом работы глины смешивают друг с другом или создают специальный принт при помощи разноцветных глин. В конце занятия у тебя может получиться аутентичная тарелка или чашка с абстрактным принтом из разных глин.