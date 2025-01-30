«Золотые» картины Густава Климта, невероятные архитектурные поиски Отто Вагнера, всё то, что сделало Вену одним из главных и невероятно самобытных центров развития искусства модерна – об этом пойдет речь в лекции. Ты узнаешь о том, как венская арт-сцена искала свои собственные пути в новой парадигме творчества, какие культурные, исторические и даже экономические факторы влияли на австрийских художников, подталкивая их к созданию шедевров, которыми и по сей день восхищается весь мир. Спикер: искусствовед Наталия Шадрина.