Венский модерн в архитектуре и живописи
Кремлёвская улица, 9
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от 400₽ до 500₽
Возраст 12+
Выставки
Про событие
«Золотые» картины Густава Климта, невероятные архитектурные поиски Отто Вагнера, всё то, что сделало Вену одним из главных и невероятно самобытных центров развития искусства модерна – об этом пойдет речь в лекции. Ты узнаешь о том, как венская арт-сцена искала свои собственные пути в новой парадигме творчества, какие культурные, исторические и даже экономические факторы влияли на австрийских художников, подталкивая их к созданию шедевров, которыми и по сей день восхищается весь мир. Спикер: искусствовед Наталия Шадрина.
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