И на лекции расскажут: — об истоках модернизма; — о художниках, которые не вписываются ни в какие рамки (поэтому и странный термин «постимпрессионизм»), художниках имевших абсолютно уникальную манеру письма и собственное видение искусства, художников, которые и вдохновили Матисса, Пикассо, Мунка и многих других на тот самый модернизм. Приходи и узнай, что означает фраза «я – художник, я так вижу» на самом деле. Лекцию проведёт Наталия Шадрина — доцент КФУ, кандидит исторических наук, искусствовед. Бронь мест по номеру телефона +7 (937) 282-01-87