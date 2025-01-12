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Лекция «Ван Гог, Сезанн, Гоген — постимпрессионизм как предтеча модернизма»

МХТ «Ща»
улица Щапова, 26Д

Начало:

Завершение:

300₽
Возраст 18+
Выставки

Про событие

И на лекции расскажут: — об истоках модернизма; — о художниках, которые не вписываются ни в какие рамки (поэтому и странный термин «постимпрессионизм»), художниках имевших абсолютно уникальную манеру письма и собственное видение искусства, художников, которые и вдохновили Матисса, Пикассо, Мунка и многих других на тот самый модернизм. Приходи и узнай, что означает фраза «я – художник, я так вижу» на самом деле. Лекцию проведёт Наталия Шадрина — доцент КФУ, кандидит исторических наук, искусствовед. Бронь мест по номеру телефона +7 (937) 282-01-87

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