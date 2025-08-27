Практически с самого появления человека как биологического вида, люди изучают собственное тело, его устройство, динамику его движений. И одним из самых эстетически совершенных способов этого познания, безусловно, стал танец, чуть ли не первый творческий акт человека. Танец, танцоры, пластика их движений во все времена волновали живописцев и скульпторов, перед которыми стояла практически невыполнимая задача ухватить в статичном изображении красоту движения. О том, как у них это получалось на разных этапах развития искусства и поговорят на лекции кандидата исторических наук Наталии Шадриной.