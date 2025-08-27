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Лекция «Танец в искусстве»

Belova Art Gallery
Кремлёвская улица, 9

Начало:

Завершение:

500₽
Возраст 12+
Выставки

Про событие

Практически с самого появления человека как биологического вида, люди изучают собственное тело, его устройство, динамику его движений. И одним из самых эстетически совершенных способов этого познания, безусловно, стал танец, чуть ли не первый творческий акт человека. Танец, танцоры, пластика их движений во все времена волновали живописцев и скульпторов, перед которыми стояла практически невыполнимая задача ухватить в статичном изображении красоту движения. О том, как у них это получалось на разных этапах развития искусства и поговорят на лекции кандидата исторических наук Наталии Шадриной.

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