Лекция «Павел Третьяков. Искусство для народа»
Кремлёвская улица, 9
Начало:
Завершение:
500₽
Возраст 12+
Выставки
Про событие
Спикером выступит искусствовед Элина Биктимирова. На лекции она расскажет о том, чем прославился Павел Третьяков, откуда у него были деньги на собирательство картин, а также поделится фактами о личной жизни коллекционера и списком его любимых художников.
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