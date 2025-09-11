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Лекция о Виме Вендерсе и фильме «Идеальные дни»

Галерея современного искусства ГМИИ РТ
улица Карла Маркса, 57

Начало:

Завершение:

250₽
Возраст 18+
Кино

Про событие

Лекцию «Классик среди нас: Вим Вендерс и его последний фильм „Идеальные дни“» прочтёт основательница проекта кинопоказов «В чём смысл?» Анна Гарба. С участниками встречи разберут, почему последняя выпущенная режиссером лента — не скучное «медленное кино», а «лекарство для души». Также Анна Гарба расскажет, почему нам повезло быть современниками Вима Вендерса, как в «Идеальных днях» проявился его неповторимый почерк и как он продолжает свое творческое высказывание.

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