Музыкальный журналист, автор YouTube-канала «Брокен Дэнс» и Telegram-канала «Сломанные пляски» выступит в лектории экстрим-парка «УРАМ». На встрече Коля Редькин поговорит о том, как в 2010-х годах случился подъем независимой музыки, почему русский постпанк стал мировым брендом, откуда взялся миф о «волшебном 2017-м» и был ли этот год на самом деле таким особенным, или это просто эффект ностальгии. Помимо этого, журналист поделится личной историей про вечеринку Петара Мартича, где еще совсем юный Хаски играл сет из песен Шуры, а также расскажет, как впервые услышал «Розовое вино». А еще он привезет с собой комикс, который можно будет забрать с автографом.