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Лекция «Искусство Японии»

Belova Art Gallery
Кремлёвская улица, 9

Начало:

Завершение:

550₽
Возраст 12+

Про событие

Хамза Шарипов прочитает лекцию про уникальное искусство Японии. Художник раскроет, как философские концепции ваби-саби (красота несовершенного и мимолетного) и сибуй (сокрытая, лаконичная красота) сформировали эстетику, где ценятся простота, естественность и глубинное созерцание окружающего мира. Ты узнаешь, как это мировоззрение направляло мастеров на поиск гармонии в обыденном, делая смысл и настроение важнее внешней формы. Лекция также подробно разберет феномен гравюры укиё-э («образы изменчивого мира») — от портретов красавиц (бидзин-га) и актеров (якуся-э) до величественных пейзажей Хокусая и Хиросигэ. Расскажут о том, как это искусство, наряду с тонкой работой резчиков нэцкэ (фигурок) и окимоно (статуэток), стало мощным источником вдохновения для европейских импрессионистов и оказало огромное влияние на формирование взгляда Запада на японскую культуру.

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