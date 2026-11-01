Вечер живой музыки, любимых песен и новых музыкальных знакомств. На сцене: ▸ SOBIVAN ▸ Артём и Марьям «Коллектив номер Вадим» и другие музыканты Разные исполнители, разные музыкальные истории и одна уютная библиотека, которая на вечер станет концертной площадкой.