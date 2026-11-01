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Квартирник у Клары

Библиотека № 26, улица Клары Цеткин, 11

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Бесплатно
Возраст 16+
Концерты

Про событие

Вечер живой музыки, любимых песен и новых музыкальных знакомств. На сцене: ▸ SOBIVAN ▸ Артём и Марьям «Коллектив номер Вадим» и другие музыканты Разные исполнители, разные музыкальные истории и одна уютная библиотека, которая на вечер станет концертной площадкой.

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