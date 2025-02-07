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Кураторская экскурсия по выставке Алексея Сопкина «Маяк»

Belova Art Gallery
Кремлёвская улица, 9

Начало:

Завершение:

от 200₽ до 300₽
Возраст 6+
Выставки

Про событие

С 7 февраля в Belova art gallery будет открыта персональная выставка художника из Мурманска Алексея Сопкина «Маяк». В первый день работы выставки галерея проведет кураторскую экскурсию по выставке. Выставка «Маяк» включает более 50 произведений и знакомит зрителя с тремя значимыми сюжетами в творчестве Сопкина: истории о белом зайце («светлая сторона» в творчестве), о чёрном коте («тёмная сторона» в творчестве, ассоциирующаяся на выставке с экзистенциальными переживаниями) и портреты.

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