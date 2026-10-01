Спектакль прогруппы о сломанных игрушках с песнями Александра Вертинского. На полке кукольной клиники среди игрушек угадываются образы людей, затерявшихся в трещине между эпохами. Мир лишён прежнего порядка и смысла, человеческие судьбы как будто разобраны и собраны заново. Новые времена никогда не наступают незаметно. Новые времена ломают прежних людей. Но остаются песни, дающие надежду. Это меланхоличный красивый спектакль по произведениям Саши Чёрного. В спектакле звучат песни Александра Вертинского в живом исполнении.