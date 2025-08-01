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  1. Казань
  2. События

Кто такой этот ваш андерграунд?

Крафт (ex «Craft House»)
ул. Пушкина, 21A

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 18+

Про событие

Андерграунд — неуловимое понятие, да? Может, нет смысла его мусолить, всё равно истину мы не найдём? Наверное, не найдём, но можно подойти методически: — рассмотреть понятие с разных сторон, например: какие заведения называют андеграундными? — Какую музыку называют андеграундной? — Каких артистов? и т.п. Вообще, когда наступает грань между андеграундом и попсой и есть ли она? Вот про это всё будет лекция в пятницу в баре Крафт. Ведущий — Раис Павлов (Фортуна). Регистрация обязательна.

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