Андерграунд — неуловимое понятие, да? Может, нет смысла его мусолить, всё равно истину мы не найдём? Наверное, не найдём, но можно подойти методически: — рассмотреть понятие с разных сторон, например: какие заведения называют андеграундными? — Какую музыку называют андеграундной? — Каких артистов? и т.п. Вообще, когда наступает грань между андеграундом и попсой и есть ли она? Вот про это всё будет лекция в пятницу в баре Крафт. Ведущий — Раис Павлов (Фортуна). Регистрация обязательна.