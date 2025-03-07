Пока снобы плюются, диджеи зарываются в недры плейлистов и достают оттуда бриллианты. Песни-мемы, заставки из старых тв-шоу, англоязычную попсу с кальянным рэпом и хитами «Русского радио». Музыка, от которой стыдно, но на самом деле нравится… КРИНГЕ — бесстыжая вечеринка — в пятницу. За пультом эксперты по тайным удовольствиям: Гермиона Рейнджер / MR B.O.M.J. / Pollyxenia / Sayup / xxkruto Вход: 200 до 0:00 / 400 после 0:00