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Кринге

Werk
улица Габдуллы Тукая, 115к6

Начало:

Завершение:

от 200₽ до 400₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

Пока снобы плюются, диджеи зарываются в недры плейлистов и достают оттуда бриллианты. Песни-мемы, заставки из старых тв-шоу, англоязычную попсу с кальянным рэпом и хитами «Русского радио». Музыка, от которой стыдно, но на самом деле нравится… КРИНГЕ — бесстыжая вечеринка — в пятницу. За пультом эксперты по тайным удовольствиям: Гермиона Рейнджер / MR B.O.M.J. / Pollyxenia / Sayup / xxkruto Вход: 200 до 0:00 / 400 после 0:00

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