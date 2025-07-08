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Крайняя точка

MON
улица Пушкина, 86

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Бесплатно
Возраст 12+
Выставки

Про событие

Выставка плёночной фотографии. Это серия снимков о предельных состояниях: когда форма обостряется, пауза становится жестом, а кадр — высказыванием. В центре — уязвимость, напряжение и сила момента. На выставке будут представлены фотографии, снятые в Татарстане. Места, лица и детали повседневности — всё, что передаёт культурный код республики.

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