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Выставки
Про событие
Выставка плёночной фотографии. Это серия снимков о предельных состояниях: когда форма обостряется, пауза становится жестом, а кадр — высказыванием. В центре — уязвимость, напряжение и сила момента. На выставке будут представлены фотографии, снятые в Татарстане. Места, лица и детали повседневности — всё, что передаёт культурный код республики.
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