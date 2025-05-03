Концерт-субботник
ул. Пушкина, 21A
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Бесплатно
Возраст 18+
Концерты
Про событие
Субботник без граблей, но с гитарой! НеШкола Барабанов устроит концерт, где каждый сможет не просто подпевать, а по-настоящему вжиться в ритм, пританцовывать и случайно орать куплеты вместо припевов. Забывай слова, включай душу и оставляй все зажимы на входе. Перчатки для субботника не нужны. Только свободные руки для пива и аплодисментов.
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