Субботник без граблей, но с гитарой! НеШкола Барабанов устроит концерт, где каждый сможет не просто подпевать, а по-настоящему вжиться в ритм, пританцовывать и случайно орать куплеты вместо припевов. Забывай слова, включай душу и оставляй все зажимы на входе. Перчатки для субботника не нужны. Только свободные руки для пива и аплодисментов.