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Концерт-субботник

Крафт (ex «Craft House»)
ул. Пушкина, 21A

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Завершение:

Бесплатно
Возраст 18+
Концерты

Про событие

Субботник без граблей, но с гитарой! НеШкола Барабанов устроит концерт, где каждый сможет не просто подпевать, а по-настоящему вжиться в ритм, пританцовывать и случайно орать куплеты вместо припевов. Забывай слова, включай душу и оставляй все зажимы на входе. Перчатки для субботника не нужны. Только свободные руки для пива и аплодисментов.

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