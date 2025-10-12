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Про событие
Молодой башкирский музыкант, композитор и мультиинструменталист Айдар Исхаков выступит совместно со своей группой. Его творчество сочетает элементы блюза, джаза и традиционных башкирских мелодий, создавая неповторимое звучание. Музыкант обращается к культурным корням и одновременно экспериментирует с современными жанрами и технологиями, объединяя традиции и актуальные музыкальные направления.
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