ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Казань
  2. События

Концерт группы Айдара Исхакова

Сцена, Детский парк Елмай

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 12+
Концерты

Про событие

Молодой башкирский музыкант, композитор и мультиинструменталист Айдар Исхаков выступит совместно со своей группой. Его творчество сочетает элементы блюза, джаза и традиционных башкирских мелодий, создавая неповторимое звучание. Музыкант обращается к культурным корням и одновременно экспериментирует с современными жанрами и технологиями, объединяя традиции и актуальные музыкальные направления.

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Убийцы
Убийцы

1000₽

One Vision Band
One Vision Band

от 1500₽

Перемотка
Выбор редакции
Перемотка

от 1600₽

Placebo х MCR Трибьют
Placebo х MCR Трибьют

1300₽

Bumble Beezy
Bumble Beezy

от 2000₽

Б.А.У.
Б.А.У.

от 1400₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста