Молодой башкирский музыкант, композитор и мультиинструменталист Айдар Исхаков выступит совместно со своей группой. Его творчество сочетает элементы блюза, джаза и традиционных башкирских мелодий, создавая неповторимое звучание. Музыкант обращается к культурным корням и одновременно экспериментирует с современными жанрами и технологиями, объединяя традиции и актуальные музыкальные направления.