Гипотеза: можно ли прожить эмоции через создание коллажа? Творческая встреча, где коллаж становится инструментом самопознания и бережного исследования себя. Через образы, цвета и символы ты сможешь выразить чувства и мысли, которые сложно передать словами, лучше понять свои внутренние состояния, желания и ресурсы. В программе: • знакомство с коллажными техниками и методом коллажа в психологии • создание собственного коллажа • обсуждение и рефлексия (по желанию) Опыт не требуется — важно только твоё желание пробовать и исследовать себя. Проведут встречу: • Зухра Сибагатуллина — графический дизайнер, иллюстратор и коллажист, создательница бренда авторского мерча «Бумажный домик» • Екатерина Садикова — психолог, создатель помогающего сообщества «Пси Вместе» Вход свободный по записи в ТГ