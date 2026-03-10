ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Казань
  2. События

Коллажирование + лекция психолога

Библиотека 26, улица Клары Цеткин, 11

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 16+
Мастер-классы

Про событие

Гипотеза: можно ли прожить эмоции через создание коллажа? Творческая встреча, где коллаж становится инструментом самопознания и бережного исследования себя. Через образы, цвета и символы ты сможешь выразить чувства и мысли, которые сложно передать словами, лучше понять свои внутренние состояния, желания и ресурсы. В программе: • знакомство с коллажными техниками и методом коллажа в психологии • создание собственного коллажа • обсуждение и рефлексия (по желанию) Опыт не требуется — важно только твоё желание пробовать и исследовать себя. Проведут встречу: • Зухра Сибагатуллина — графический дизайнер, иллюстратор и коллажист, создательница бренда авторского мерча «Бумажный домик» • Екатерина Садикова — психолог, создатель помогающего сообщества «Пси Вместе» Вход свободный по записи в ТГ

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Тур по барам Казани
Тур по барам Казани
до

от 1899₽

Экстатический танец
Экстатический танец

3000₽

Украденное искусство: как похищали, подделывали уничтожали великие шедевры
Украденное искусство: как похищали, подделывали уничтожали великие шедевры

400₽

Главные развилки эволюции
Главные развилки эволюции

от 2000₽

Как не воспитать серийного убийцу
Как не воспитать серийного убийцу

от 2000₽

по подписке
Очень! Осень
Очень! Осень

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста