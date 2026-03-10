Творческий мастер-класс c магазином «101 камушек» по созданию украшений. За бокалом освежающего апероля ты сможешь собрать украшение своими руками. Никаких специальных навыков не потребуется — только немного вдохновения и желание сделать что-то красивое. Все материалы для создания украшения предоставляются. Украшение, созданное своими руками ты заберёшь с собой. Проведи вечер красиво, вкусно и с пользой для гардероба ;)