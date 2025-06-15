Финальная встреча цикла «Стрессоустойчивость». Тема: Как быть опорой другому. Эта встреча — про заботу, которая не давит. Про поддержку, которая не тянет. Про присутствие, которое может быть важнее всех слов. И ещё — это будет праздник. Тепло телу, светло сердцу, спокойно голове. Программа: 9:00 – 9:30 — Прогулка с орнитологом у Голубого озера. Смотрим, слушаем, удивляемся: как птицы взаимодействуют, заботятся, предупреждают и поддерживают. О природе — как метафоре жизни и отношений. 9:30 – 12:00 — Группа поддержки. — Интерактив — немного чудес в реальности; — Теория: мазеринг, фазеринг, как быть рядом в момент чужого шторма; — Подведение итогов цикла: через кейсы, смех, узнавание себя. 12:00 – 13:00 — Праздничная баня у Дани. — Индивидуальная парная для бережного прогрева; — Чайная комната для добрых разговоров; — Горячий чан под открытым небом; — Выход к живому источнику и душевые с удобствами. Запись доступна до 14.06 12:00.