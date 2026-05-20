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Кофе х Вино

улица Чернышевского, 27А

Начало:

Завершение:

2900₽
Возраст 18+
Еда

Про событие

Встреча, на которой ты исследуешь общие грани вкуса и аромата в двух главных напитках современности. На встрече будешь сопоставлять 6 лотов исключительного кофе и 6 вин, подобранных так, чтобы раскрыть и дополнить друг друга. Это возможность получить уникальный сенсорный опыт и по-новому взглянуть на привычные вкусы.

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