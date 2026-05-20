Возраст 18+
Еда
Про событие
Встреча, на которой ты исследуешь общие грани вкуса и аромата в двух главных напитках современности. На встрече будешь сопоставлять 6 лотов исключительного кофе и 6 вин, подобранных так, чтобы раскрыть и дополнить друг друга. Это возможность получить уникальный сенсорный опыт и по-новому взглянуть на привычные вкусы.
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