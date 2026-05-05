Галерея современного искусства БИЗОN и продюсерский центр документалистики «Горизонт Филмс» запускают цикл показов документальных фильмов и видео-арта, лекций и дискуссий. Проект получил название «Муха на стекле» и отсылает к жанру, в основе которого лежит чистое наблюдение за реальностью. Название «Муха на стекле» — это не метафора, а обозначение одного из направлений в документальном кино. Его главный принцип — невмешательство. Программа первой встречи включает показ двух документальных работ, объединенных темой приключенческой документалистики. «3 миллиона секунд до земли» (2025). Восемь незнакомцев оставляют привычную жизнь и отправляются в Трансатлантический переход. Связь — только через спутник, вокруг — бескрайний океан, а до суши — пять недель и три миллиона секунд. «Сторона Света» (2024). Документальный фильм, снятый в Арктике, об энтузиастах, которым есть дело до окраин истории и географии. После показов запланировано обсуждение фильмов и выступление режиссера, оператора, основателя Good Wave Константина Клюева. Модератор встречи — исполнительный директор «Горизонт Филмс», режиссер Александр Силкин. Куратор проекта — основатель «Горизонт Филмс», режиссер Дидар Оразов.