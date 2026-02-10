Китана – популярная стримерка и рэп-исполнительница из Москвы, выпускающая треки с экспериментальным рэпкор звучанием. Она создаёт музыку «вне рамок» и всегда придерживается только своего видения и стиля, который можно охарактеризовать как смесь агрессивного рэпа с дарковым андеграунд звучанием и динамичного флоу с жёсткой и искренней лирикой.