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Китана

Bash Night Club
ул.Пушкина, 29а

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Завершение:

от 2199₽ до 14999₽
Возраст 16+
Концерты

Про событие

Китана – популярная стримерка и рэп-исполнительница из Москвы, выпускающая треки с экспериментальным рэпкор звучанием. Она создаёт музыку «вне рамок» и всегда придерживается только своего видения и стиля, который можно охарактеризовать как смесь агрессивного рэпа с дарковым андеграунд звучанием и динамичного флоу с жёсткой и искренней лирикой.

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