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Китана – популярная стримерка и рэп-исполнительница из Москвы, выпускающая треки с экспериментальным рэпкор звучанием. Она создаёт музыку «вне рамок» и всегда придерживается только своего видения и стиля, который можно охарактеризовать как смесь агрессивного рэпа с дарковым андеграунд звучанием и динамичного флоу с жёсткой и искренней лирикой.
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