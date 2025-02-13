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500 дней лета | Киноклуб CinemaMatur

ТЦ ГУМ, Антикафе «Баклажан», 6 этаж

Начало:

Завершение:

400₽
Возраст 16+
Кино

Про событие

«Это не любовная история, это история о любви» — гласит слоган фильма, который покажут и обсудят на киновстрече, приуроченной ко Дню всех влюблённых! Показ пройдёт в рамках встречи киноклуба CinemaMatur, его ведущая Гузель представит фильм и после просмотра обсудит его с участниками. Культовая картина, деконструирующая жанр романтической комедии. Мечтательный молодой человек влюбляется в свою коллегу и решает, что она - «та, единственная». Но 500 дней их отношений показывают герою, что путь к счастью непредсказуем, неконтролируем и - невероятно забавен! Покупка билетов через лс организатора.

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